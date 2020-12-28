РИАМО - 28 дек. Все музыкальные инструменты планируют обновить в подмосковных музыкальных школах в течение трех лет, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Финансирование нового парка музыкальных инструментов предусмотрено на общую сумму 275,9 миллиона рублей.

«Думаю, что за три года мы справимся, и все дети будут заниматься на новых и современных инструментах», — сказала Харламова.

Она отметила, что на сегодняшний день в детских музыкальных школах региона заменили около 40% инструментов.

В 2020 году 29 ДШИ из 23 муниципальных образований оснащены музыкальными инструментами. Закуплено 728 инструментов, в том числе рояли — 38 штук, пианино — 385 штук, баяны — 143 штуки, аккордеоны — 162 штуки, уточняется в материале к мероприятию.