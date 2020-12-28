РИАМО - 28 дек. Проезд по открытым 170 километрам Центральной кольцевой автомобильной дороги будет бесплатным до 11 января, потом цены будут регулироваться правительством, сообщил журналистам председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

«До 11 января проезд на отдельных участках будет бесплатный. Это новогодний подарок для жителей для того, чтобы как можно больше людей могли этим воспользоваться. Вообще тарифы ограничиваются распоряжением правительства. По транспондеру легковой автомобиль будет стоить 2,5 рубля, грузовик - порядка восьми рублей за километр», - сказал Петушенко.

Движение автомобилей на 170 километрах ЦКАД запустили в понедельник. Поехали сразу несколько участков в городских округах Электросталь, Домодедово, Павловский Посад и Воскресенск, а также в Богородском и Раменском округах.

Основным назначением ЦКАД станет разгрузка Московской кольцевой автомобильной дороги и улично-дорожной сети Московской области. ЦКАД примет на себя поток транзитного транспорта.