РИАМО - 28 дек. Дистанционное обучение на базе домов культуры организовали в Подмосковье для матерей в декрете, отцов, пенсионеров, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Мы смогли быстро адаптироваться к цифровому формату и начали все кружки проводить в онлайне. Но это не заменит роскошь человеческого общения. <...> Мы дошли до сел, где нет никаких учреждений культуры. Мы можем это на постоянной основе проводить, с расписанием. Оказалось, что это интересно и детям, и пожилым людям», - сказала Харламова.

Она отметила, что программа «Онлайн ДК» включает обучение изобразительным искусствам, шахматам.

«Мамочки в декрете обратились и заявили, что тоже хотят такие уроки. Личностный рост, кулинарные уроки, психология. Отцы начали подключаться. Мы всех приглашаем», - подчеркнула министр.