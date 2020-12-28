РИАМО - 28 дек. В Москве за минувшие сутки выявили 6253 случая заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе зафиксировано 792 457 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб Москвы.

В столице также за сутки скончались 76 пациентов с Covid-19. Всего в мегаполисе за пандемию умерли 10 989 пациентов.

За прошедшие сутки 5166 пациентов вылечились после коронавируса, с начала пандемии в городе выздоровели 609 770 человек.

За сутки по России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса. Умерли 487 пациентов, выздоровели после курса лечения 20 480 человек.

Всего на текущий момент в РФ зарегистрировано 3 078 035 случаев коронавируса. За период пандемии умерли 55 265 человек, выздоровели 2 471 309 граждан.

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.