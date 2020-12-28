РИАМО - 28 дек. Более 50 домов культуры намерены отремонтировать до 2026 года в Подмосковье, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«На 2021-2025 годы мы предусматриваем модернизацию 55 домов культуры», - сказала Харламова.

Она отметила, что это одна из самых больших программ модернизации домов культуры в стране.

За семь лет в Московской области отремонтировали 46 домов культуры. Кроме того, в 2020 году в Подмосковье построили три новых дома культуры.