РИАМО - 28 дек. Обучение игре на музыкальных инструментах для взрослых могут начать в колледжах Подмосковья, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

С 1 декабря в музыкальном колледже имени Прокофьева в Пушкине открылась «Музыкальная школа для взрослых». Для этого разработаны специальные программы для обучения жителей округа вокальному искусству, а также игре на музыкальных инструментах, уточнила Харламова.

«Это интересный опыт. Может даже и в других колледжах будем это (обучение для взрослых - ред.) продолжать», — сказала Харламова.

Она отметила, что опыт организации таких занятий оказался очень удачным.