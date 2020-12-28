РИАМО - 28 дек. Тепличный комплекс «ЦветКом» в Раменском городском округе к Новому году начал продажу цветов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Цветочный тепличный комплекс «ЦветКом», расположенный в Раменском городском округе, начал осуществлять продажу срезанных цветов. Теплица площадью 0,8 гектара введена в эксплуатацию в конце ноября текущего года», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В оранжерее можно купить как свежие срезанные цветы, так и горшечные растения. На сегодня ассортимент продукции насчитывает более 20 позиций.

«Сейчас также ведется работа по строительству еще 1,5 гектара теплиц», - добавил Воскресенский.

В теплице применяются передовые технологии, там трудится более 70 человек с опытом работы в цветоводстве. Они выращивают тюльпаны, розы, хризантемы, гвоздики, лилии, пуансеттии, садовые и горшечные растения.