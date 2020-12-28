РИАМО - 28 дек. По итогам трех кварталов текущего года продажи вина и шампанского выросли в России на 4–5%, пишет в понедельник газета «Известия».

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) представила статистику по максимально популярным категориям спиртного.

«По итогам трех кварталов 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, продажи шампанского выросли на 5%, до 10,8 миллиона декалитров, вина — на 4%, до 41,2 миллиона декалитров», — говорится в материале.

Аналогичная тенденция выявлена в категории пива: его продажи выросли на 5% —​ до 514,9 миллиона декалитров.

В статистике отмечено, что показатели по реализации водки не изменилась (54,3 миллиона декалитров), а продажа коньяка уменьшилась на 1% (до 8,3 миллиона декалитров).

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович подчеркнул, что смещение фокуса с крепкого алкоголя на слабый — один из пунктов госполитики по снижению чрезмерного употребления спиртных напитков.

«В последние годы производители и государство старались продвигать российские напитки, в том числе организуя различные акции в торговых сетях, например, «Дни российских вин». Более того, «Роскачество» активно занималось исследованием напитков. Поэтому у людей появилось больше возможностей познакомиться с российским вином, это подхлестнуло продажи», — пояснил Попович.

А еще по итогам трех кварталов 2020 года в стране увеличились продажи ликеро-водочных изделий, у которых крепость более 25 градусов (например, настоек) — на 15%, до 5,6 миллиона декалитров, спиртных напитков с крепостью свыше 9 градусов (ром, виски, джин) — на 11%, до 5,8 миллиона декалитров.​