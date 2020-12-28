РИАМО - 28 дек. Более 40 домов культуры отремонтировали в Подмосковье за семь лет, также в этом году построили три новых дома культуры, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«У нас 925 домов культуры, 16 тысяч кружков. За 7 лет мы отремонтировали 46 домов культуры», - сказала Харламова.

Она отметила, что работы не были остановлены ни на одном объекте.

«В этом году построено три новых дома культуры: в Воскресенском городском округе в поселке имени Цурюпы, в ЗАТО Молодежный и <...> в Реутове», - заключила Харламова.