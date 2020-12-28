РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 29 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире местного радио и телевидения.

«Во вторник, 29 декабря, в 18:10 отвечу на ваши вопросы в программе «Радио Люберецкого региона», а в 19:30 пообщаемся в прямом эфире «Люберецкого районного телевидения». Обсудим ситуацию, связанную с коронавирусом в Московском регионе, вопросы системы здравоохранения, подготовку к Новому 2021 году», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Свои вопросы можно отправить на электронные адреса редакций: radiolub@mail.ru и redaktor@lrt.tv или задать по телефонам прямого эфира: 8(495)554-55-72 (радио) и 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52 (телевидение).