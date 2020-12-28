РИАМО - 28 дек. В 2020 году москвичи купили у города в 2,5 раза больше машино-мест, чем в 2019 году, речь идет о 453 машино-местах, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, в 2020 году в торгах на приобретение машино-мест от города приняли участие 3,5 тысячи человек. Конкуренция составила семь человек на лот.

«Наибольшей популярностью традиционно пользовалась продажа без объявления цены, участники таких торгов сами назначают стоимость объектов. Без объявления цены в этом году было реализовано 337 лотов, что составляет 74% от общего объема реализованных машино-мест», ­– сказал Щербаков.

Он добавил, что средняя стоимость квадратного метра по итогам продажи составила 16,3 тысячи рублей.

Еще 91 объект реализовали на торгах через публичное предложение – с понижением цены до 50%. Через обычные аукционы реализовано 25 машино-мест. Цена за квадратный метр по итогам торгов через публичное предложение составила 40,7 тысячи рублей и 97,5 тысячи рублей – на аукционах.

Больше всего – 129 машино-мест – продано на юго-западе столицы, 127 мест – на востоке, 87 объектов – на северо-западе, 29 и 28 объектов реализованы в центре и на юге соответственно, 19 машино-мест – на севере, 17 – на северо-востоке, 13 – на западе и четыре объекта – в новой Москве.