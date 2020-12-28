РИАМО - 28 дек. В Московской области для движения автомобилей открыли 170 километров Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), этот дорожный объект позволит разгрузить МКАД, передает корреспондент РИАМО.

Движение автомобилей запущено сразу на нескольких участках ЦКАД по городским округам Электросталь, Домодедово, Павловский Посад и Воскресенск, а также по Богородскому и Раменскому округам.

«Мы открываем такой знаковый объект не только для Московского региона, но и для всей страны. Это событие мирового масштаба. Чтобы построить такую дорогу, надо учесть все интересы жителей, все населенные пункты. Это был очень непростой проект. И сегодня из 336 километров мы открываем 170 километров», - сказал зампред правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что открывающаяся магистраль будет самой современной из действующих на территории Подмосковья.

«Такие проекты точно меняют жизнь людей - экономика, экология, качество жизни зависят от инфраструктуры. Мы все очень рассчитываем, что экономика каждого региона будет развиваться. Передвижение будет удобным и комфортным. То, что открывается сегодня - самая современная магистраль, которая будет работать в Московском регионе», - добавил Воробьев.

Он отметил, что правительство будет и дальше развивать регион, а магистраль даст дополнительный импульс в выполнении этой работы.

Основным назначением ЦКАД станет разгрузка Московской кольцевой автомобильной дороги и улично-дорожной сети Московской области. ЦКАД примет на себя поток транзитного транспорта.

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