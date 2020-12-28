РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Депутат Государственной думы РФ, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Лидия Антонова поздравила с наступающим Новым годом совет ветеранов Люберец и передала подарки его председателю Юрию Орехову, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

В мероприятии участвовали члены Общественной палаты городского округа Люберцы, депутаты окружного совета, партийцы и сторонники.

«Приближаются новогодние праздники – время делиться радостью и исполнять желания. Ежегодно депутатский корпус поздравляет с Новым годом от регионального отделения партии «Единая Россия» совет ветеранов Люберец. Эта очень добрая традиция, которая дарит людям чувства заботы и внимания. Я очень рада встретиться со своим добрым другом – председателем совета ветеранов Люберец Юрием Ореховым и через него передать всю любовь и искренние чувства всем нашим представителям старшего поколения. Спасибо вам за отвагу, мужество, стойкость и любовь к Родине. С наступающим Новым годом», – сказала Антонова.

Юрий Орехов возглавляет совет ветеранов с 2001 года. В 2015 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Люберецкого района».