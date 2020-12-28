РИАМО - 28 дек. Федеральная антимонопольная служба России предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода, чтобы сдержать рост цен на жилье, передает РБК.

Об этом заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский проинформировал Минпромторг.

«Ведомство «выразило озабоченность» в связи с ростом цен на металлургическое сырье и металлопродукцию, вызванным увеличением спроса как внутри России, так и на мировых рынках. С целью стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию», — говорится в сообщении.

Предлагается ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров. Так, если экспортная пошлина на лом будет введена в размере 15% от стоимости, но не менее 49 долларов или 45 евро за тонну, то стальную заготовку — сырье для производства арматуры — обложат пошлиной 13% или не менее 73 долларов за тонну, а саму арматуру — пошлиной 12% или не менее 78 долларов за тонну.

Рост цен на стальную продукцию связан с восстановлением спроса во всем мире, в том числе в Китае.