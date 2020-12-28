РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Волонтерский штаб партии «Единая Россия» в Люберцах отработал более 3,5 тысячи заявок за девять месяцев пандемии, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«С марта 2020 года в Люберцах работу по оказанию помощи жителям ведет волонтерский штаб добровольцев. Ежедневно волонтеры выезжают по 10-12 адресам и помогают люберчанам. В основном заявки поступают от одиноких пожилых людей и жителей, входящих в группу риска. За первую и вторую волны пандемии мы отработали более 3,5 тысячи заявок. 70% из них связаны с получением и доставкой рецептурных препаратов, 20% - с доставкой продуктов, 10% составляют другие просьбы», - сказал руководитель штаба добровольцев городского округа Георгий Николаев.

По его словам, добровольцы принимают звонки и самостоятельно обзванивают жителей. Если появляется какой-то сложный вопрос или особенная просьба, житель может обратиться напрямую, звонить на мобильный телефон волонтера, и штаб решит ситуацию в индивидуальном порядке.

«На особом контроле волонтерского штаба находятся ветераны и инвалиды войны, которые имеют личные контакты волонтеров. За 9 месяцев работы штаба в округе сформировалось порядка 100 адресов, которые обслуживаются регулярно», - отметил Николаев.

Помимо адресной помощи активисты бесплатно раздают средства индивидуальной защиты на улицах и транспортных узлах, проверяют предприятия общепита и торговли на предмет соблюдения санитарных норм, проводят профилактические беседы с жителями. Регулярно проводят инспекции общественного транспорта на предмет соблюдения пассажирами масочного режима.

«Конечно, за год работы ребята устали. Они совмещали работу и учебу с волонтерством. Но, понимая важность своего дела, все трудности переносили мужественно. Любому волонтерскому штабу тяжело существовать без поддержки. Нам очень помогает администрация округа, члены Общественной палаты и депутатский корпус. Мы им признательны за это», - подчеркнул Николаев.

По словам депутата Госдумы Лидии Антоновой, она наиболее тесно вовлечена в работу волонтерского штаба в Люберцах. Здесь работают 150 добровольцев, из них 50 - члены «Молодой Гвардии «Единой России».

«Я оцениваю работу волонтерского штаба Люберец высоко. За время пандемии на волонтерский штаб Люберец не поступило ни одной жалобы», - заключила Антонова.