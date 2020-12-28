Пандемия коронавирусной инфекции, с которой пришлось столкнуться в уходящем году, ускорила процессы цифровизации в банковской сфере, а также дала толчок развитию современных сервисов и технологий, сообщила в интервью первый вице-президент Газпромбанка Нина Гинтова.

- Нина Васильевна, начнем, конечно, с пандемии – главной темы уходящего года.

- Для меня 2020 год – это год изменений и открытий. Пандемия кардинально изменила нашу жизнь в социуме. Соблюдение антиковидных мер приучило нас выражать эмоции глазами, так как обязательно ношение маски, здороваться прикосновением локтя и проявлять уважение к собеседнику, общаясь на расстоянии. Сознание каждого человека претерпевает изменения, и можно даже сказать, что многие открыли для себя новую культуру. Мы начали более бережно относиться к своему и чужому личному пространству. Получается, как ни парадоксально, что есть и положительные изменения, к которым подтолкнула пандемия, ставшая самым серьезным вызовом XXI века для всего человечества. Это испытание заставило нас быстро реагировать на изменения. Мы стали более экономно и эффективно использовать время. С тревогой вглядываясь в будущее, мы понимаем, что фундаментальные сдвиги произошли не только в общественном укладе, но и в мышлении людей.

Уверена, что многие в этом году что-то важное открыли в себе. В части самопознания для всех нас 2020 год сделал немало. Кто-то, возможно, пришел к неожиданным выводам. То же можно отнести и к бизнесу, который прошел серьезную проверку. Стремление выстоять в неожиданных обстоятельствах заставило быстро принимать решения, открывать много нового, решительно отказываться от того, что мешает развиваться.

- Кстати, еще в самом начале пандемии было очень популярно высказывание, что мир уже не будет прежним. Вы лично согласны с этим?

- В мире постоянно что-то меняется. Кроме событий, войн, эпидемий, природных катастроф, в истории человечества были еще изобретения, которые тоже существенно влияли на жизнь людей. Из ближайших примеров – появление интернета. Тут тоже явно можно разделить жизнь на «до» и «после». Ключевые изменения затрагивают в основном форму нашего существования, а не содержание. Верю, что все по-настоящему важное останется всегда с нами: человеческое общение, потребность в понимании и любви, творчество, стремление к самовыражению.

- Как пандемия повлияла на работу финансовых организаций и поведение их клиентов? Изменились ли их запросы?

- Переход на современные сервисы, цифровизация, развитие безвизитных технологий – все эти направления уже несколько лет находятся в фокусе внимания Газпромбанка. Здесь пандемия только ускорила процессы. Были по-настоящему революционные изменения в части организации работы сотрудников в этот период. Все, кто может выполнять свои служебные обязанности из дома, были в очень сжатые сроки переведены на дистанционную работу. Мы тоже оперативно обеспечили безопасность и для сотрудников, и для клиентов. Это и сейчас один из наших приоритетов, который, кстати, соответствует и запросам клиентов. Люди должны видеть, что банк делает все возможное, чтобы они могли спокойно посещать наши офисы, не боясь заразиться вирусом. Что касается каналов коммуникации и качества наших услуг, то тут предпочтения сдвинулись в сторону дистанционного обслуживания. Значительно меньше стали использоваться наличные деньги. Функционал нашего мобильного приложения позволил клиентам проводить основную массу операций онлайн. Кстати, совсем недавно количество пользователей приложения достигло 2,5 миллионов.

- Переход в онлайн ускорился, однако не вытеснил личное взаимодействие банка с клиентом. Насколько нам известно, Газпромбанк открывал новые офисы, в том числе и в Московской области.

- О гибком подходе к клиентам мы объявили до пандемии. И раньше активно обсуждалась в банковском сообществе такая тенденция: все операции переходят в онлайн, поскольку офисы себя изжили. По этой причине некоторые банки объявили о закрытии части офисов. У нас, напротив, было заявлено о том, что мы будем открывать новые офисы, где существует в них потребность. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы: в уходящем году открылось меньше, чем изначально планировалось, новых офисов Газпромбанка. Однако от нашей политики мы не отказываемся и не хотим лишать клиентов возможности прийти и обсудить с квалифицированным специалистом свои финансовые планы, выбрать услугу, узнать о новых продуктах. В 2020 году мы открыли в регионе три новых офиса, и уже в начале 2021 года планируются к открытию новый офис и удаленная точка обслуживания.

- Какие операции сейчас можно выполнить дистанционно? Насколько это удобно и безопасно?

- Безопасность – это тоже, пожалуй, слово года. Вот мы уже говорили о вирусной безопасности и признавали в этом отношении преимущество дистанционных сервисов. Но такой стремительный переход в онлайн сразу большого количества клиентов сильно порадовал мошенников, которые в период пандемии активизировались. Очень обидно, когда эти люди, невзирая ни на что, лишают средств к существованию и заемщика, обязанного выплачивать кредит, и доверчивого пенсионера. Но тут очень многое зависит от самого человека. Мы все время информируем клиентов, предупреждаем о возможных вариантах мошенничества, о вопросах, на которые нельзя отвечать. К этим советам обязательно нужно прислушаться. Хотя в Газпромбанке все делается для обеспечения информационной безопасности, но при неосмотрительном действии клиента любые меры бессильны. Это как закрыть дверь на самый сложный замок, а потом отдать вору ключ…

Об удобстве дистанционного сервиса споров нет. Конечно, с его помощью мы много времени экономим и офис банка можем не посещать. На сегодняшний день нашим клиентам доступно немало операций, которые можно проводить, не выходя из дома: открытие вкладов и счетов, оплата страховых продуктов, услуг ЖКХ и мобильного телефона, перевод денег на индивидуальный инвестиционный счет, конвертация валюты, получение и погашение кредита.

- В 2020 году россияне изменили свое отношение к кредитным продуктам или предпочтения в этой области остались прежними? Вырос ли спрос на рефинансирование кредитов в регионе?

- Да, спрос на кредитные продукты вырос. В течение года мы последовательно снижали ставки по кредитам, предлагали заемщикам выгодные условия, что тоже в немалой степени повлияло на спрос. Кто-то из клиентов решился на ипотеку, ведь и в период пандемии актуальным остается вопрос приобретения жилья как для себя, так и в качестве объекта инвестирования.

В 2020 году Газпромбанк предложил программу автокредитования: кредит на покупку автомобиля можно оформить полностью онлайн. Что касается рефинансирования кредитов, то и эта услуга была востребована. Считаю, что если возможно оптимизировать свои платежи, снизить долговую нагрузку, то нельзя такую возможность упускать. Поэтому важно быть в курсе предложений банков, повышать свою финансовую грамотность.

- Что-то новое появилось для клиентов, которые хотят сохранить и приумножить свои сбережения?

- В уходящем году в целом по рынку депозиты не радовали высокими процентами, хотя по-прежнему оставались надежным инструментом. Это бесспорно. Но очевидно, что хочется не только сохранить, но и приумножать. Однако далеко не все готовы к операциям с ценными бумагами, инвестированию. Поэтому на сегодняшний день растет популярность накопительных счетов. Это хорошая альтернатива срочным вкладам для тех, у кого есть свободные средства.

Так, в Газпромбанке действует накопительный счет «Управляй процентом», ставка по которому варьируется в зависимости от суммы ежемесячного пополнения. Это предложение имеет немало преимуществ: свободный доступ к накоплениям, возможность снятия средств и пополнения счета без потери процентов.

- Газпромбанк среди своих приоритетов всегда отмечает работу с корпоративными клиентами.

- В этой части ничего не изменилось. Сотрудничество с крупным бизнесом успешно продолжается и относится к нашим приоритетам. У Газпромбанка наработаны серьезные конкурентные преимущества, позволяющие занимать место в числе лидеров. Среди наших проектов много долгосрочных, над которым мы работаем несколько лет. Здесь все наши планы остаются в силе.

Что касается малого и среднего бизнеса, то в начале года мы запустили ряд предложений для этого сегмента. Надо отметить, что этот шаг был запланирован. Но пандемия сделала его актуальным как никогда. Ведь небольшие компании, малый бизнес попали под удар в первую очередь не только у нас, но и во всем мире. Газпромбанк участвует в программах господдержки малого и среднего бизнеса (МСБ). Мы понимаем важность этого направления для экономики и будем продолжать его развивать.

- Каким хочется видеть наступающий 2021 год? Что бы хотели пожелать клиентам в новом финансовом году?

- Трудности закаляют. Это правдивое высказывание. Но все же хочется, чтобы 2021 год был спокойнее. Пусть уже закончится эта пандемия. А ее уроки и открытия пусть не забываются и помогают нам в дальнейшей жизни. Мы заслужили ровного счастливого периода, когда все здоровы, а близкие и любимые рядом с нами. В части финансов всем желаю благополучия и удачи. Помните о финансовой грамотности и безопасности и не забывайте, что многое зависит от нас.