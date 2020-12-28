РИАМО - 28 дек. На портале «Узнай Москву» появился онлайн-квест, посвященный культовым советским новогодним фильмам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ответив на вопросы, пользователи смогут освежить в памяти эпизоды из любимых кинолент и узнать больше об истории их создания», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

Участники квеста вспомнят, где снимали сцену в бане из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Кроме того, освежат в памяти цитаты героев фильма «Чародеи», а также ответят на вопросы, связанные с фильмом «Покровские ворота».

Чтобы пройти квест, необходима регистрация на портале «Узнай Москву».