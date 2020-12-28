РИАМО - 28 дек. Праздничные плакаты с поздравлениями горожанам с Новым годом и Рождеством разместили на всей территории столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

«В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено более 1,5 тысячи праздничных плакатов. Тематические видеоролики будут транслироваться на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах-книжках на Новом Арбате до 10 января», — сказал Бирюков.

Кроме того, город украсили 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, а также светящиеся шары и навесы из гирлянд.

По словам Бирюкова, в новогодней иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах.

При украшении города используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника, добавил заммэра.

«За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, поэтому дополнительных закупок не требуется», — резюмировал Бирюков.