РИАМО - 28 дек. В Москве за минувшие сутки 5166 пациентов вылечились от коронавируса, с начала пандемии в городе выздоровели 609 770 человек, сообщает столичный оперштаб.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации», — говорится в сообщении.

Вылечившиеся могут стать донорами плазмы или соцволонтерами. Желающие могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

В столице продолжает расти число категорий тех, кто может записаться на прививку от коронавируса. С понедельника пройти вакцинацию могут горожане старше 60 лет. Ранее прививку уже могли поставить работники сферы общественного питания и жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, а также волонтеры.

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.