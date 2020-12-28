РИАМО - 28 дек. Тепличный комплекс с объемом производства свыше 4 тысяч тонн овощей введен в эксплуатацию в Серпухове, там будут выращивать овощи круглый год, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В Подмосковье теплиц становится все больше. <...> Мы открыли еще один максимально автоматизированный «Туровский тепличный комплекс» по выращиванию свежих овощей в городском округе Серпухов. Запущена первая очередь комплекса производственной площадью 6,2 гектара», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Томаты и огурцы будут выращивать с соблюдением всех экологических стандартов. Теплицы оснащены капельной системой полива и системой контроля климата. Опыление растений осуществляется шмелями, что обеспечит прирост урожая томатов и огурцов на 20-50%.

«Планируемый объем производства составляет 4-4,5 тысячи тонн овощей в год. В строительство теплицы вложено порядка 1,7 миллиарда рублей», — отметил Воскресенский.

Более 90 жителей Серпуховского и соседних округов Подмосковья устроились в теплице на новые рабочие места.

«В планах «Туровского тепличного комплекса» строительство второй очереди площадью 5 гектар и мощностью производства порядка 4,5 тысячи тонн свежих овощей. Ее будем запускать в следующем году», — добавил министр.