РИАМО - 28 дек. Объем экспорта подмосковной продукции по итогам уходящего года впервые превысил отметку в 1 миллиард долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Показатель объема экспорта подмосковной продукции АПК впервые превысил отметку в 1 миллиард долларов. Это на 9,9% больше по отношению к фактическому показателю аналогичного периода прошлого года», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что этот объем обеспечивает выполнение планового показателя регионального проекта «Экспорт продукции АПК Московской области», реализуемого в рамках национального проекта РФ «Международная кооперация и экспорт» на 108%.

«Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по мясной продукции, живым животным, зерновым, меду, растениям, молочным жирам - 100%. Также в продаже кормов для непродуктивных животных мы прибавили 57 %, масложировой продукции - 47 %», - отметил Воскресенский.

Прирост наблюдается по поставке консервных мясных изделий - продано на сумму более 8,7 миллионов долларов, мороженого - на 1,7 миллионов долларов, овоще - на 1,3 миллиона долларов, меда - на 0,2 миллиона долларов.

С 2020 года продукты Московской области получают Австрия, Ирландия, Филиппины, Швейцария, Индонезия, Малайзия, Аргентина, Сирийская Арабская Республика.