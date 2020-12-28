РИАМО - 28 дек. С 11 января по 29 марта сотрудники Московского дома национальностей проведут лекции в онлайн-формате об архитектуре, археологии и истории, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Участникам дадут возможность задавать вопросы во время эфира. В одном мероприятии смогут принять участие до 100 человек. Необходима предварительная регистрация. Каждая встреча будет длиться около двух часов», - говорится в сообщении.

Всего организуют три цикла, по 11 лекций в каждом. Во время цикла «Археология для всех или наследие народов России» расскажут о древних стоянках в Воронежской области, об археологических находках периода античности, а также об артефактах, найденных в Москве.

В ходе лекций на тему «Военная слава многонациональной России» участники узнают, как строили крепости в IX – XVII веках, о развитии военного дела, а также о противостоянии Александра I и Наполеона.

Кроме того, на онлайн-лекциях об архитектуре расскажут о традициях зарубежного зодчества, которые нашли свое отражение в Москве. Подробная программа доступна на сайте Московского дома национальностей.