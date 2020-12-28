РИАМО - 28 дек. Туристический сервис Russpass пополнили достопримечательности Крыма, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уже сейчас на странице региона представлены основные достопримечательности, которые позволяют спланировать самостоятельный маршрут», - говорится в сообщении.

Пользователи могут получить информацию с адресами и временем работы дворцовых комплексов, водопадов, музеев и других достопримечательностях Ялты, Феодосии, Керчи и Симферополя. В частности, можно узнать про Аджимушкайские каменоломни или дворец Александра III, который находится в Массандре.

Объекты Республики Крым в сервисе Russpass появились после подписания соглашения между комитетом по туризму Москвы и министерством курортов и туризма Крыма. Это произошло осенью 2020 года. На сайте russpass.ru доступны маршруты с возможностью покупки билетов во время путешествий по стране.​

Russpass — это цифровая платформа, которая помогает туристам спланировать путешествие по Москве и другим регионам России. Там можно купить билеты на самолет, поезд, а также экскурсии, билеты в музеи и театры. Реализацию проекта курируют комитет по туризму Москвы вместе с департаментом информационных технологий города.