РИАМО - 28 дек. В понедельник вечером в столице ожидаются девятибалльные пробки, уже днем они достигнут 8 баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Частично это связано с дорожными работами на Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Большом каменном мосту, Пятницком и Дмитровском шоссе, 31 и 53 километрах МКАД.

Синоптики считают, что в понедельник в Москве будет пасмурно. Температура опустится до минус 12 — минус 15 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас загруженность на столичных дорогах оценивается в 4 балла.