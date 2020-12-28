РИАМО - 28 дек. Представители малого бизнеса столицы, которые берут в аренду площади до 300 квадратных метров, а также занятые социально значимой деятельностью, смогут воспользоваться льготной или минимальной ставкой за аренду в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса была запущена в Москве в 2013 году, сохранилась в период пандемии и в качестве дополнительной меры поддержки была продлена на 2021 год», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, воспользоваться этой мерой поддержки смогут 965 индивидуальных предпринимателей и организаций. Они будут арендовать недвижимость по цене 4,75 тысячи рублей за один квадратный метр в год по минимальной ставке. Арендой за 3,5 тысячи рублей по льготной ставке воспользуются компании, которые заняты социально значимой работой. Для этого им нужна специальная лицензия.

Аренда по льготной ставке будет доступна для компаний, где не менее 50% сотрудников имеют инвалидность. Доля в фонде оплаты при этом должна составлять не менее 25%. Кроме того, таким арендаторам надо входить в реестр субъектов МСП Федеральной налоговой службы. Еще одним критерием является отсутствие задолженностей и штрафов.

С 2013 года такой льготой уже воспользовались 4 тысячи представителей малого бизнеса.