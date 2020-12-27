РИАМО - 27 дек. В столице задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, мужчина получил 2 миллиона рублей и иномарку обманным путем, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее полиция установила причастность злоумышленника к мошенничеству. Мужчина попросил 2 миллиона рублей за помощь в покупке дорогостоящего автомобиля, однако помогать и не собирался. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

«В результате дальнейшей работы полицейские установили причастность ранее задержанного к совершению еще одного противоправного деяния. Так, потерпевший передал злоумышленнику на некоторое время в пользование свой автомобиль марки Hyundai», — отмечается в материале.

Через некоторое время преступник перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей. Машину мошенник продал, а средства потратил на личные нужды.

По факту преступлений возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».