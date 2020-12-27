РИАМО - 27 дек. В столице самая дорогая квартира продается за 2,7 миллиарда рублей и располагается возле Патриарших прудов, сообщает ТАСС.

Площадь самого дорого жилья составляет 900 квадратных метров, поэтому один квадратный метр стоит 3 миллиона рублей.

«Панорамная квартира с двумя террасами находится на последнем, восьмом, этаже в доме в Гранатном переулке. Пентхаус имеет свободную планировку», — отмечается в материале.

Цена за самые дорогие апартаменты составит 2,6 миллиарда рублей. Они находятся в 97-этажном небоскребе в «Москва-Сити» на 95-м этаже. Один квадратный метр обойдется в 1,2 миллиона рублей.

На третьем месте по стоимости особняк в районе Хамовники в Турчаниновом переулке. Цена трехэтажного дома с подвалом, подземным паркингом и чердаком – 2,3 миллиарда рублей. Один квадратный метр будет стоить 890 тысяч рублей.

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