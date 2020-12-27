РИАМО - 27 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что экономика Российской Федерации просела меньше, чем в других странах, благодаря принимаемым во время пандемии решениям, сообщает РИА Новости.

«Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно (глава государства Владимир – ред.) Путин, кто прежде всего в ней нуждается», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что нужно обратить внимание на страны, которые качали сотни миллиардов и триллионы валюты в своей экономике, однако спасло ли это их экономику от падения на 4%.

По словам Пескова, экономика России тоже существенно припала и будет восстанавливаться весной. Но экономика РФ просела меньше, чем в других странах. ​