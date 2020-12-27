РИАМО - 27 дек. Пандемия коронавирусной инфекции пойдет на спад в 2021 году, однако у человечества останутся туберкулез, ВИЧ-инфекция малярия, сказал академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением. К сожалению, у нас так и останутся туберкулез, ВИЧ-инфекция малярия, которые медленнее распространяются, но бороться с ними еще труднее, поскольку вакцин до сих пор нет от этих заболеваний», — сказал Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он добавил, что к концу года настроение в России станет оптимистичнее, экономическая ситуация начнет улучшаться. Однако люди все равно будут насторожено относиться к возможным будущим эпидемиям.

Специалист уточнил, что жители РФ могут не бояться эпидемии чумы, так как методы лечения заболевания давно известны, а также за ростом заболеваемости следят противочумные станции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

- В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад пандемии коронавируса в 2021 году. К концу года настроение в России станет оптимистичнее​.

- В России не нашли новый штамм коронавируса. По предварительным данным, новый штамм на 70% заразнее, чем предыдущий.

- Вирусолог объяснил, насколько заразен новый штамм коронавируса. Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции, который выявили в Великобритании, более заразен.

- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.