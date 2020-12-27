РИАМО - 27 дек. В Северо-Восточном округе столицы организовали конкурс, посвященный популяризации раздельного сбора отходов, там разместили плакаты в советском стиле, которые объясняют, в какие контейнеры какой мусор нужно отправлять, конкурсантам необходимо сфотографироваться с плакатами, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Вторсырье – в синий, смешанные отходы – в серый!», «Сортировка – наше спасение!» гласят надписи на них. Плакаты можно увидеть в магазинах, на стендах около и внутри жилых домов, в МФЦ, в зданиях районных управ и ГБУ «Жилищник», — отмечается в материале.

Чтобы стать участником конкурса, нужно сделать на фоне плаката селфи или опубликовать сторис в Instagram с хэштегами #ДелиНаДва, #экоСВАО, а также отметить аккаунты @moscow.dgkh и @prefekturasvao. Кроме того, нужно стать подписчиком аккаунтов департамента ЖКХ и префектуры СВАО в Instagram.

Победителей конкурса назовут 31 января 2021 года, их выберут случайным образом. Счастливчики получат призы, среди которых – книга Мирко Мазелли «История мусора».

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