РИАМО - 27 дек. В Северо-Восточном округе столицы организовали конкурс, посвященный популяризации раздельного сбора отходов, там разместили плакаты в советском стиле, которые объясняют, в какие контейнеры какой мусор нужно отправлять, конкурсантам необходимо сфотографироваться с плакатами, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Чтобы стать участником конкурса, нужно сделать на фоне плаката селфи или опубликовать сторис в Instagram с хэштегами #ДелиНаДва, #экоСВАО, а также отметить аккаунты @moscow.dgkh и @prefekturasvao. Кроме того, нужно стать подписчиком аккаунтов департамента ЖКХ и префектуры СВАО в Instagram.
Победителей конкурса назовут 31 января 2021 года, их выберут случайным образом. Счастливчики получат призы, среди которых – книга Мирко Мазелли «История мусора».
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