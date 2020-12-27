РИАМО - 27 дек. Для жителей столицы самыми дорогими направлениями в новогодние праздники стали Дубай, Хабаровск и Владивосток, сообщает RT.

Из Москвы в Дубай и обратно можно улететь за 216,8 тысячи рублей, в Хабаровск и обратно — за 203 тысячи рублей, а во Владивосток и обратно — за 178,1 тысячи рублей.

«На поезде самое дорогое путешествие — из Москвы в Иркутск — обошлось в 26,6 тысячи рублей», — отмечается в материале.

Серебро в рейтинге дорогих ж/д билетов взяло путешествие из Санкт-Петербурга в Москву за 19,8 тысячи рублей. А бронзу — билеты из Москвы в Сочи за 18,3 тысячи рублей.​

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