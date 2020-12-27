РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Жителям подмосковного Подольска напомнили о нежелательности КТ после выздоровления от коронавируса, сообщается в группе «Гбуз-Мо Кгб» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые пациенты! Компьютерная томография при коронавирусе необходима в тех случаях, когда есть дыхательные нарушения и пациента пора везти в больницу. Если болезнь протекает в легкой форме и лечение проводится амбулаторно, то можно обойтись без лучевой диагностики. Если пациент начинает заниматься самодеятельностью, то иногда возникают абсурдные ситуации. Например, он сам себе назначает КТ в самом начале болезни, и получает результат: «5% поражения легких». Через 2-3 недели он вновь делает КТ и получает протокол, где поражено уже 40%. Пациент приходит в ужас», - говорится в сообщении.

Между 5% и 40% происходит восхождение, затем наступает плато, а после спад. При этом изменения на КТ регрессируют медленно, гораздо медленнее, чем улучшается состояние. Паниковать из-за этого не нужно - при небольшой протяженности это нормально и не влияет на дыхательную функцию легких.

«Если человек выздоровел, то контрольная КТ не нужна. Она ни на что не повлияет, а результаты ее могут сильно смутить и озадачить», - заключается в материале.