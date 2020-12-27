РИАМО - 27 дек. В столице с 31 декабря ожидается оттепель, температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве в первые дни недели ожидается зимняя погода – днем минус 5 - минус 8 градусов», — отмечается в материале.

В среду пойдет снег, местами сильный, однако с четверга в столицу придут оттепели.

Как пояснили синоптики, перед Новым годом в центр России устремится поток согретого Гольфстримом воздуха.

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