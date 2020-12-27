РИАМО - 27 дек. Специалисты «Мосприроды» обнаружили поползней почти на всех природных территориях Москвы, а пищух – в лесопарках «Измайлово» и «Кусково», а также в Серебряном бору, заказнике «Зеленоградский» и еще на семи территориях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Как узнать этих пернатых и отличить их друг от друга? Поползень немного больше воробья, с голубовато-серой спинкой, белым брюшком и черной полоской, проходящей возле глаз. Пищуха мельче поползня, спинка у нее бурая с пестринами, а брюшко сероватое», — отмечается в материале.

Поползень осенью и зимой начинает питаться плодами, семенами, орехами и желудями. А вот пищуха ест насекомых, личинок и пауков.

Поползень делает запасы и гнездится в естественных или выдолбленных дятлом дуплах. Пищуха обустраивает гнезда в расщелинах деревьев.

В течение всей жизни поползень живет с одной самкой, оба родителя присматривают за птенцами. А вот пищуха предпочитает одиночество, однако в холода птицы могут сбиваться в стаи до десятка особей.