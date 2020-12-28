РИАМО - 28 дек. Начиная с понедельника в отели Московской области будут заселять только туристов со справкой об отсутствии коронавирусной инфекции, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Чтобы заселиться в гостиницы региона, необходимо пройти ПЦР-тест не ранее чем за три дня, а ИФА-исследование — не ранее чем за пять дней.

Такая мера будет действовать по 15 января. В этот период гостиницы также будут проводить регулярную термометрию заселенных гостей и посетителей своей территории.

Ранее Воробьев поручил властям внимательно отнестись к безопасности в период новогодних праздников. Он отметил, что ожидается большое количество людей в пансионатах и санаториях.

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

- В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад пандемии коронавируса в 2021 году. К концу года настроение в России станет оптимистичнее​.

- В России не нашли новый штамм коронавируса. По предварительным данным, новый штамм на 70% заразнее, чем предыдущий.

- Вирусолог объяснил, насколько заразен новый штамм коронавируса. Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции, который выявили в Великобритании, более заразен.

- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.