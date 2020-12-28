РИАМО - 28 дек. С понедельника в Москве начинается запись на получение вакцины против коронавирусной инфекции для правоохранителей, сотрудников сфер ЖКХ, спорта, общепита, а также граждан старше 60 лет.

Кроме того, пройти вакцинацию могут сотрудники НКО и религиозных организаций, а также волонтеры.

Привиться от инфекции можно будет и в новогодние праздники. Для горожан ежедневно работают 70 пунктов вакцинации, они открыты с 08:00 до 20:00. Записаться нужно на портале mos.ru, через сайт «Госуслуги Москвы», приложение «Моя Москва» или в инфокиосках поликлиник.

Ранее доступ к записи на вакцинацию открыли для сотрудников сферы здравоохранения, образования, торговли, услуг, культуры, промышленности, энергетики, транспорта, а также работников СМИ, МФЦ, соцслужб города.

Вакцина против коронавируса является двухвекторной. Сначала человек получает первую дозу, а через 21 день - вторую дозу. Запись на второй этап вакцинации оформит сам врач.

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

- В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад пандемии коронавируса в 2021 году. К концу года настроение в России станет оптимистичнее​.

- В России не нашли новый штамм коронавируса. По предварительным данным, новый штамм на 70% заразнее, чем предыдущий.

- Вирусолог объяснил, насколько заразен новый штамм коронавируса. Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции, который выявили в Великобритании, более заразен.

- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.