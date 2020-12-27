РИАМО - 27 дек. В музее «Новый Иерусалим» состоялось открытие выставки «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз», часть из картин выставляется впервые.

«Это уникальная, редкая выставка не только для России, но и для всего мира. Брейгели в мире выставляются крайне редко. Год назад выставлялся старший Питер Брейгель в Вене, а в 2015 году Константин и Валерия Мауергауз, которые нам предоставили сегодня эти картины, выставлялись в Пушкинском музее. Тогда было всего лишь 29 экспонатов, а сегодня мы имеем честь показать нашим посетителям 70 экспонатов, большую часть из которых никогда зритель не видел», - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Она выразила надежду на то, что выставка Брейгелей станет заметной площадкой программы «Зима в Подмосковье».

В экспозиции представлено 70 работ, большую часть из них покажут российской публике впервые. Работы династии Брейгелей, за исключением Питера Брейгеля-старшего, на выставке дополнены рядом произведений их современников, которые представляют собой известных фламандских и голландских авторов.

В рамках выставки подготовили образовательные офлайн- и онлайн-мероприятия, экскурсии и лекции.

Уже 29 декабря всех приглашают на выставку художественных промыслов. Большая часть промыслов России находится в Московской области.

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