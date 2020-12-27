РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Жителей подмосковного Подольска попросили не бросать мусор вне контейнеров в парках и скверах, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Подольска! Напоминаем, что урны на аллеях, в парках и скверах не предназначены для сброса коммунальных отходов (домашнего мусора), для этого существуют контейнеры на МСП дворовых территорий», - говорится в сообщении.

Жителей просят бережно относиться к украшенным общественным пространствам округа.