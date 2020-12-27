РИАМО - 27 дек. Вертолет с врачами Научно-практического центра экстренной медпомощи столичного Депздрава поднимался в небо практически каждый день в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«Каждый месяц врачи ЦЭМП совершают десятки вылетов. Начиная от эвакуации пострадавших в ДТП до доставки в стационары Москвы пациентов с инфарктами и инсультами», - сказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

Он отметил, что авиамедицинские бригады работают очень оперативно: в более чем 65% случаев от момента поступления вызова к диспетчеру до вылета вертолета проходит не более 15 минут.

В этом году благодаря работе санитарной авиации своевременную квалифицированную помощь получили более 280 человек, в том числе около 40 детей. На сегодняшний день круглосуточное дежурство вертолетов организовано в трех городских больницах.

Гуменюк добавил, что сотрудников ЦЭМП также привлекли к борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, в центре не останавливалась научная работа - был реализован проект «Совершенствование и внедрение навыков оказания первой помощи населению мегаполиса». В рамках проекта было обучено более тысячи человек. Проект стал одним из шести лауреатов XVIII Премии Москвы в области медицины.