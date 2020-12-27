РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В Георгиевском храме подмосковного Подольска провели молебен покровителям Георгиевского сестричества милосердия, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях, 25 декабря, в день памяти одного из небесных покровителей Георгиевского сестричества святителя Спиридона Тримифунтского в Георгиевском храме состоялся Благодарственный молебен, который отслужил настоятель, священник Александр Рульников», - говорится в сообщении.

Молившиеся поблагодарили святого великомученика Георгия Победоносца, святую преподобномученицу Великую княгиню Елизавету, святителя Спиридона Тримифунтского и испросили святых заступников помощи в добрых делах.

После молебна участники собрались за совместным чаепитием, во время которого неожиданно их посетили Дед Мороз со Снегурочкой и поздравили с грядущим Новым годом.