РИАМО - 27 дек. Столичные полицейские применили спецсредства, чтобы войти в клуб Mason St.One, который работал после 23:00 с нарушением антиковидных мер, сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Сергей Михайлов.

С 13 ноября до 15 января из-за пандемии коронавируса столичным заведениям общественного питания и развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. При этом торговля на вынос и курьерская доставка блюд по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

«В ходе ежедневных рейдов ОАТИ и полиции было выявлено закрытое мероприятие в заведении Mason St.One по адресу: улица Большие Каменщики, дом 1. Администрация данного заведения препятствовала входу сотрудников полиции и ОАТИ, после чего были применены специальные средства для попадания внутрь», — сказал Михайлов.

Заведение продолжало работать после 23:00 и после полуночи. В клубе не соблюдались меры профилактики коронавируса: масочно-перчаточный режим и соцдистанция. Кроме того, в клубе курили кальян.

За эти нарушения столичному клубу грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо закрытие на срок до 90 суток. При выявлении факта нанесения такими действиями вреда здоровью штраф возрастет до 1 миллиона рублей.

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

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- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

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