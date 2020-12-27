РИАМО - 27 дек. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Сфера сантехников» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В управление обратилась администрация городского округа Фрязино по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по разработке схем и содержанию ливневой канализации в 2019 году.

«ООО «Сфера сантехников» в адрес администрации направлено письмо с просьбой продлить срок исполнения контракта в виду сложившихся затруднений при исполнении контракта, а именно: заиленность трубопроводов составляет 60-70% от диаметра трубопровода, в трубах присутствуют корни и переломы и так далее, что приводит к увеличению сроков производства работ. Администрация отказала в продлении контракта», — отмечается в материале.

Также фирма направила в адрес администрации заявление с приложением нарядов на исполнение работ по очистке канализационной системы. Администрация в адрес ООО направила ответ о невозможности принятия работ по контракту. Затем компания направила счет на оплату, счет-фактуру, акт о приемке выполненных работ. Администрация же составила акт о неисполнении работ.

Управлением ФАС установлено, что ООО «Сфера сантехников» выполнило работы в полном объеме, что подтверждается итоговой документацией по исполнению контракта, переданной администрации.

Таким образом, УФАС решило не включать сведения о фирме в реестр недобросовестных поставщиков. Администрация Фрязина не согласилась с этим решением и обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал администрации округа в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.