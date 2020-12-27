РИАМО - 27 дек. Для туристов в Подмосковье доступен отдых в 16 горнолыжных комплексах с современной инфраструктурой, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Курорты Подмосковья лидируют в опросе портала «ТурСтат» среди наиболее любимых мест отдыха и путешествий на Рождество. Особой популярностью в Московской области пользуются горнолыжные курорты Дмитровского городского округа», - говорится в сообщении.

В дмитровских «Сорочанах» можно прокатиться с горы высотой 225 метров, а также посетить каток и трассу для сноутюбинга. Гости могут остановиться в комплексе с комфортабельными домиками.

Спортивный парк «Волен» в Дмитровском округе популярен как у начинающих спортсменов, так и у опытных. В Горнолыжном клубе Леонида Тягачева устроено девять склонов, лыжная трасса, горка для тюбингов и каток. Многообразные виды зимнего отдыха предлагает и парк «Яхрома».

В Раменском округе располагается горнолыжный клуб «Чулково» с пятью трассами. На крытом склоне «Снеж.ком» в Красногорске можно кататься в любое время года. В «Лисьей горе» в Балашихе устроено пять склонов: от пологого для новичков до экстремального для профессионалов.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога».

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