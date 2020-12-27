РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске подвели итоги конкурса любительской фотографии «В объективе зима», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Итоги конкурса любительской фотографии #ВОбъективеЗима подвели в ДК «Октябрь» Подольска. По итогам онлайн-голосования победила работа Анны Чугуновой «В ожидании 2021 года», - говорится в сообщении.

Лучшее фото, по мнению руководителя фотоклуба «50мм» Кирилла Шутилина, – «Теплая ладошка», автор фотографии — Светлана Овсянникова.