РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. В текущем году в городском округе Балашиха появились пять новых стадионов у школ №№ 5, 6, 21, 25 и 27, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

«Так наградили их футбольные команды, которые стали победителями прошлогоднего турнира, проводить который предложил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Ученики каждого из этих общеобразовательных учреждений получили не просто футбольное поле, а современное спортивное ядро: беговые дорожки, стадионы с искусственным покрытием, многофункциональные спортивные площадки», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Ранее, глава Балашихи рассказал, что в текущем году также завершили проектирование реконструкции стадиона «Труд». Инициативу модернизировать этот спортивный объект поддержало правительство Московской области, и он был включен в губернаторскую программу.

«Согласно проекту, спортивный объект станет современным физкультурно-оздоровительным комплексом. Здесь оборудуют открытое подогреваемое поле с искусственным покрытием, а также универсальный спортивный зал с раздевалками. В учреждении смогут заниматься более 700 воспитанников школы олимпийского резерва «Балашиха», которая здесь базируется», - заключил Юров.