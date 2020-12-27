РИАМО - 27 дек. В начале следующей недели в столицу и область придут морозы, уже в понедельник температура воздуха в столице ночью составит минус 11 – минус 14 градусов ночью, а в Подмосковье местами до минус 20 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В понедельник днем в Москве температура воздуха составит минус 7 - минус 9 градусов и по области – минус 6 - минус 11 градусов. Во вторник погода начнет постепенно меняться из-за приближения циклона с запада. Погода облачная, с небольшими прояснениями, днем возможен небольшой снег», — сказал Леус.

Он отметил, что ночью температура воздуха в Москве опустится до минус 11 – минус 13 градусов, по области – до минус 10 - минус 15 градусов. Днем в столице – минус 6 - минус 8 градусов, в Подмосковье – минус 5 - минус 10 градусов. Усилится юго-восточный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

«В среду в столичный регион придет оттепель, мы окажемся в теплом секторе циклона, погода облачная, пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Москве ночью (составит – ред.) минус 6 - минус 8 градусов и минус 5 - минус 10 по области. Днем в столице температура воздуха составит 0 - минус 2 градуса и в Подмосковье – минус 4 - плюс 1 градус», — добавил Леус.

По его словам, начиная с 31 декабря и по 2 января Московский регион будет находиться под влиянием теплого атлантического воздуха. Погода облачная, возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Температура воздуха в эти три дня будет около нуля. В Москве температура воздуха составит минус 3 градуса, а в Подмосковье – плюс 2 градуса.

Только в воскресенье станет прохладнее, погода будет облачная, пройдет небольшой снег, температура воздуха в Москве составит минус 2 - минус 4 градуса, в Подмосковье – минус 1 - минус 6 градусов.​

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