РИАМО - 27 дек. В столице коммунальные службы с начала года удалили почти шесть тысяч надписей и рисунков вандалов, ежедневно работники удаляли изображения с 12-15 объектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Сотрудники ГБУ «Гормост» удаляют рисунки со стен пешеходных переходов и транспортных тоннелей, набережных, памятников, фонтанов, мостов, путепроводов, эстакад, а также несанкционированную рекламу с тротуаров и подходов к сооружениям, а специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» очищают малые архитектурные формы, бордюрные камни, шумозащитные экраны и дорожные знаки», — отмечается в материале.

В большинстве случаев рисунки делают с помощью баллончиков с краской или перманентных маркеров. Удалить такие надписи можно пескоструйной обработкой, но при этом методе оказывается воздействие на поверхность и окружающую среду. Также можно оттереть надписи с гладких поверхностей при помощи специальных растворов.

Часто краску не удается удалить полностью, либо средства оставляют после себя так называемые ожоги. В этих случаях надписи и рисунки закрашивают, потому что заменить облицовку можно только при капитальном ремонте, который проводится раз в 24-26 лет.

«Каждый год несанкционированных надписей становится все меньше. Из чего можно сделать вывод, что москвичи стали лучше оценивать свой город и относиться к нему бережнее», — заключается в материале.