РИАМО - 27 дек. ​Президент России Владимир Путин в будущем может объявить, что привился от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.​

«В обозримой перспективе можно ожидать, что Путин объявит о том, что сделал прививку от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков», — отмечается в материале.​

В России в центре имени Гамалеи разработали первую в мире вакцину против коронавируса «Спутник V». Она является двухвекторной: вторую дозу вакцины вводят через 21 день после первой.

Также сотрудники центра «Вектор» создали вторую вакцину против Covid-19. Она получила название «ЭпиВакКорона». ​

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Текстовая трансляция

27 ДЕКАБРЯ

- В России не нашли новый штамм коронавируса. По предварительным данным, новый штамм на 70% заразнее, чем предыдущий.

- Вирусолог объяснил, насколько заразен новый штамм коронавируса. Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции, который выявили в Великобритании, более заразен.

- Запись на вакцинацию от коронавируса для пожилых москвичей начнется 28 декабря. Минздрав России одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

- 1798 пациентов с Covid‑19 госпитализированы за сутки в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 28 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 609 больных. В Москве - 6 620.

- 5063 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. За весь период пандемии врачи города вылечили более 604 тысяч человек.

- Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 913 человек.