РИАМО - 27 дек. В последние выходные дни 2020 года москвичи продолжают активно готовиться к празднику и штурмуют продуктовые магазины, чтобы приобрести деликатесы и сладости к новогоднему застолью, передают в воскресенье корреспонденты РИАМО.

Очереди в магазинах скапливаются уже утром - около 11 часов на кассах становится многолюдно. При этом у покупателей в разных торговых сетях свои продукты-любимчики к новогоднему столу. Например, в одном из магазинов «Дикси» на юге Москвы у подавляющего большинства покупателей в корзинках лежат консервированный горошек, по нескольку сеток картошки и майонез - ингредиенты для традиционного праздничного салата оливье.

«Кто-то скажет, что рано покупать продукты, но мы с вами не первый год живем и прекрасно знаем, что 31 декабря купить продукты почти нереально. Огромные очереди и тот же горошек с огнем не сыщешь», - сказала РИАМО покупательница Анна Плотнова.

В магазине «Перекресток» в Южном округе набор продуктов в корзинках покупателей немного иной. Здесь жители закупаются алкогольной продукцией. Наиболее популярным напитком стало вино, а вот шампанское приобретают единицы.

«Стол планируем традиционный: оливье, сельдь под шубой, мимоза. А на горячее – пюре с курицей. Детям купили «детское шампанское», а мы с супругой будем баловать себя сухим красным вином. Конечно, и шампанское взяли, чтобы «с помпой» проводить этот кошмарный год», - поделился своими планами покупатель Сергей Дружинин.

Сами кассиры говорят, что несмотря на очереди, людей в торговых залах пока не так много, основной поток ожидают 30 и 31 декабря.

«Буквально вчера утром люди в основном покупали сладости для детей или в качестве подарка. Сегодня большая часть людей берет овощи и алкоголь», - сказал кассир «Перекрестка».

В магазине «Метро» на МКАД, где ассортимент включает также бытовую технику и игрушки, покупатели, кроме продуктов, приобретают подарки. Отдел с алкоголем пустует, комната с мясом собрала огромные очереди. Наиболее популярным мясом стала свинина, также высоким спросом пользуется мраморная говядина. Кондитерские изделия разбирают так быстро, что сотрудники магазина не успевают заполнять полки новыми товарами. Чаще всего здесь покупают подарочные конфеты.

В целом продавцы и менеджеры торговых точек отмечают, что несмотря на большие очереди, у покупателей праздничное новогоднее настроение. Москвичи так устали от негативных событий 2020 года, что хотят побыстрее с ним попрощаться.

Аналогичная праздничная атмосфера царит в магазине SPAR на Пятницком шоссе. Торговый зал здесь украшен шарами и звездочками, играет приятная музыка, а покупателей обслуживают кассиры в шапках Санта-Клауса.

В магазине большое скопление посетителей, практически у каждого в корзинах есть мандарины и продукты для салатов оливье и селедка под шубой. Также многолюдно в отделе алкогольных напитков, мясных деликатесов, в отделах с рыбой и выпечкой. Несмотря на большое количество людей, полки в магазине не пустуют и оперативно заполняются товарами. Некоторые москвичи приходят с заранее составленными списками продуктов, чтобы не забыть ничего. Работает максимальное количество касс, зона с кассами самообслуживания тоже пользуется большой популярностью.

Покупательский ажиотаж наблюдается и в супермаркете «Виктория» на востоке Москвы. В торговом зале очень много людей, полки магазина буквально ломятся от обилия товаров. Несмотря на то, что работает большое количество касс, в каждую из них стоит очередь.