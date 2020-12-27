РИАМО - 27 дек. С марта 2021 года в школах ряда регионов России появится новая должность – советник по воспитательной работе, сообщает РИА Новости.

На этой должности работнику полагается надбавка в 15 тысяч рублей.

«Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он добавил, что новую должность в пилотном режиме введут в некоторых регионах РФ. Сотрудники будут организовывать воспитательную работу в учреждении и заниматься взаимодействием школ с другими образовательными организациями.